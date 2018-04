Brasileños se movilizan por la libertad de Lula

Una movilización en todo el país en defensa de la libertad del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la democracia en riesgo, fue convocada este miércoles por los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo.

Más que nunca la libertad de Lula está directamente ligada a la defensa de la democracia frente al crecimiento de medidas jurídicas de excepción y de la violencia política, señalaron las entidades al librar la convocatoria.

En su edición número 10 el boletín del Comité Popular en Defensa de Lula y de la Democracia indicó que la jornada de movilización nacional será encabezada por la Central Única de Trabajadores.

El presidente nacional de la Central Única de Trabajadores, Vagner Freitas, en la ciudad de Curitiba, donde desde el sábado último guarda prisión el ex-mandatario, manifestó que el principal papel del movimiento sindical tiene que ser movilizar a sus bases para proteger a Lula.

