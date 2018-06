Brasileños en nueva encrucijada contra su salud

Otra amenaza se cierne sobre Brasil, donde la Cámara Baja está a punto de aprobar que se elimine el uso de la palabra agrotóxico, sustituyéndola por producto fitosanitario o producto de control ambiental, en alusión al empleo en la Agricultura de sustancias perjudiciales.

Además del congelamiento de los gastos primarios impuesto por el gobierno de Michel Temer sobre la salud pública en Brasil, ahora se verá comprometida si la gente queda expuesta al Paquete del Veneno, nombre dado al Proyecto de Ley que libera el empleo de químicos tóxicos en la Agricultura.

Críticos del proyecto alertan sobre los efectos catastróficos que tendría su aprobación, además de que en la nueva disposición se elimina la autoridad de órganos de salud y ambiente, concentrada solo al sector de la Agricultura.

El uso de esas sustancias, además de enfermedades, contaminará el agua, los suelos y el aire, explican expertos.



