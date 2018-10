Brasileños inmersos en una guerra de números

Brasilia, Brasil. – Las ya inminentes elecciones generales en Brasil, el próximo domingo, mantienen sumergida a la ciudadanía en una marea de porcentajes desatada por sucesivas encuestas de intención de voto.

Contrariando tendencias consolidadas, los más recientes sondeos dan a Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal, el 31 por ciento de la intención de voto, seguido por el aspirante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, con 21 puntos.

Aún así, de haber segunda vuelta dos semanas después, no se descarta un empate técnico entre Bolsonaro y Haddad, el primero con 44 por ciento de respaldo, y el segundo con 42, mientras en las redes sociales se calientan los ánimos y abundan las fake news, en particular contra Haddad.

De acuerdo con la agencia de clasificación de riesgo SP Global, una eventual elección de Bolsonaro sería mala para el escenario económico brasileño y aumentaría el riesgo de atrasos en las cosas que deberán ser hechas después de las elecciones.

