Brasileños critican gestión del Gobierno de Bolsonaro

Brasilia, Brasil. – 6 de cada 10 brasileños, asegura desconocer una medida positiva del presidente Jair Bolsonaro, en los primeros 6 meses de su administración.

El porcentaje de personas que declararon que no vieron ninguna acción positiva por parte del Gobierno, es aún mayor entre las mujeres y el noreste del país; cuando se le preguntó sobre qué hizo mejor durante el período evaluado el político de extrema derecha, un 39 por ciento afirmó: nada.

De los entrevistados que dijeron que votaron por Bolsonaro en la segunda ronda de las elecciones de octubre, un 17 por ciento consideró que no vio nada positivo en las acciones del Ejecutivo.

Entre las malas iniciativas, aparecen los decretos sobre armas, mencionado por un 21 por ciento de los entrevistados; figura en la lista de las peores medidas la impopular reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, y la imagen pública.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.