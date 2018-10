Brasil, acuerdos políticos de cara a segunda vuelta electoral

Brasilia, Brasil. – El Partido Socialismo y Libertad oficializó su apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, para el segundo turno de las elecciones presidenciales en Brasil, el próximo 28 de octubre.

El Ejecutivo Nacional de la agrupación política notificó que la tarea central es derrotar al ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, que llegó a la segunda vuelta con apoyo de parte considerable de las clases dominantes.

El segundo turno es la continuidad de la lucha contra el fascismo y el golpe, señaló el comunicado del Partido Socialismo y Libertad al tiempo que apreció que una derrota de Bolsonaro posibilitará garantizar la soberanía nacional.

Seguiremos enfrentando privilegios y luchando para que el pueblo ocupe el centro de las decisiones, pues solo así será posible asegurar un ciclo de esperanza, justicia, igualdad y soberanía en Brasil, remarcó.

