Brasil acogió seminario contra el noeliberalismo

Una moción de apoyo al Gobierno cubano en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, se aprobó en el XIII Seminario Internacional de Luchas contra el Neoliberalismo.

Los asistentes al encuentro organizado por el periódico Inverta, del Partido Comunista Marxista-Leninista, se pronunciaron contra el cerco que mantiene el gobierno estadounidense contra la Isla, hace casi 6 décadas.

Nélida Hernández, cónsul general de Cuba en Sao Paulo, subrayó que el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y califica como acto de genocidio.

El XIII Seminario Internacional de Luchas contra el Neoliberalismo aprobó mociones de apoyo al gobierno de Venezuela y Siria, y dio a conocer una carta de desagravio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político hace más de 170 días.

