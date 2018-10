Bolivia sigue luchando por una salida al mar, afirman campesinas

La Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, continuará luchando por una salida soberana al océano Pacífico, expresó la presidenta de la organización, Segundina Flores.

Nosotras le expresamos nuestro pleno respaldo al hermano Evo Morales, esto nos da fuerza para seguir todavía, hay que analizar nuevas alternativas para lograr una salida al mar, declaró Flores.

La Confederación fue una de las que recibió a Morales a su llegada a Bolivia tras escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima; la víspera, la Corte estableció que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida al mar.

La Paz apeló al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), y citó una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos para negociar ese pedido.

