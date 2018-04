Bolivia saluda Día Mundial de la Salud con mayor asistencia médica

La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia .- Bolivia da pasos firmes hacia la implementación del Sistema Único de Salud con la concreción de más de 30 programas de atención asistencial gratuitos que benefician, esencialmente, a la población con escasos recursos.

Al celebrarse este sábado el Día Mundial de la Salud, la ministra Ariana Campero reafirmó su decisión de lograr que la salud con calidad esté al alcance de todos los bolivianos.

La cobertura y acceso universal a la salud de la población es un anhelo del presidente Evo Morales, todas las acciones y gestiones del Ministerio de Salud están dirigidas a este propósito , afirmó la titular del sector.

Campero ejemplificó con las ferias integrales de salud que se han realizado en varias regiones del país, con una cobertura de 91 mil atenciones médicas en los años 2016 y 2017.

