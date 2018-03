Bolivia en revisión permanente de alegatos

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, afirmó que el equipo jurídico nacional e internacional revisa permanentemente la segunda fase de las audiencias orales de la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia.

Desde La Haya donde se encuentra como parte de la delegación boliviana, el titular de Relaciones Exteriores comentó que están a la espera de la presentación chilena este jueves y viernes.

Bolivia está firme, afirmó Huanacuni, quien agregó que los argumentos están sustentados en un derecho legítimo e histórico de volver al mar con soberanía.

Las audiencias orales comenzaron el lunes en La Haya con la exposición de la parte boliviana, y para mañana jueves y el viernes, Chile argumentará su razón sobre el diferendo.

