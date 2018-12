Bolivia resalta como mejor destino verde de Latinoamérica

La ministra de Culturas y Turismo de Bolivia, Wilma Alanoca, valoró de muy importante el reconocimiento recibido en 2018 por su país, como el mejor destino verde de América Latina.

Alanoca agradeció a los medios de comunicación porque con su apoyo han logrado que el mundo entienda que esa nación es diversa y no solamente altiplánica sino también amazónica.

La ministra describió a todo ese patrimonio como tesoro cultural, y expresó que sobre esa base Bolivia ha trabajado en la puesta en valor para que sea también visibilizado con el turismo.

Elogió la participación de la comunidad boliviana en toda esa programación internacional, y de manera particular insistió en el posicionamiento de la marca país Bolivia Corazón del Sur en redes sociales como Facebook e Instagram.

