Bolivia redujo el desempleo

Bolivia redujo su tasa de desempleo de 4,54 por ciento a 4,1 en el último año, informó la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado.

Explicó que el factor fundamental para ese logro es la inversión pública estatal, que alcanzó cerca del 42 por ciento en el primer semestre de 2018.

La titular añadió que el porcentaje de inversión alcanzado en el primer semestre supera el límite histórico de Bolivia, ya que ese nunca pasaba del 34 por ciento.

La ministra de Planificación del Desarrollo comentó que el Gobierno nacional se aseguró que todas las empresas y las entidades del sistema público cumplan con su programación de inversiones desde enero, lo que significa que hay inversión pública.

