Bolivia recuerda declaración libre de analfabetismo

El presidente Evo Morales destacó hoy la declaración de Bolivia como Territorio Libre de Analfabetismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 2018, Bolivia fue declarada Territorio Libre de Analfabetismo por la UNESCO; uno de mis objetivos cuando acepté ser Presidente, era lograr que todos los bolivianos supieran leer y escribir, para que así defiendan mejor sus derechos, escribió el mandatario en Twitter.

Recordó que una vez preguntó a Fidel ¿cómo se hace la revolución?, y él le contestó que la mejor revolución se hace con la salud y la educación; lo cual cumple Bolivia al ser el segundo país en América Latina y el Caribe que más invierte en la educación después de Cuba.

Evo Morales agradeció la solidaridad de los pueblos hermanos de Cuba y Venezuela que ayudaron a su país incondicionalmente, a terminar con el analfabetismo.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.