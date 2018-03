Bolivia pide respaldo a su demanda marítima

La Paz, Bolivia.- El presidente Evo Morales pidió a todo el pueblo boliviano, respaldar los alegatos orales de la demanda marítima contra Chile, programados del 19 al 28 próximos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda.

En conferencia de prensa en la sede del Gobierno, el mandatario planteó la necesidad de estar unidos para respaldar el derecho de retornar al océano Pacífico, después de que la invasión militar chilena privara de esa condición a Bolivia.

El jefe de Estado refirió que, en este momento, el pueblo boliviano necesita más unidad; he pedido a la oposición y a algunos sectores sociales olvidarnos de nuestras diferencias programáticas e ideológicas, dijo

Morales reiteró que lo más importante en estos momentos es respaldar el proceso jurídico, y acerca del recién investido dignatario chileno Sebastián Piñera, aseveró tener confianza en que se reanuden los diálogos con esa nación.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.