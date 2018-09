Bolivia por la integración al frente de la CELAC

Bolivia trabajará por fortalecer la integración de la región cuando en 2019 asuma la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), afirmó el canciller Diego Pary.

El jefe de la diplomacia de esa nación señaló que trabajan para que los 33 países miembros de este organismo regional aúnen esfuerzos, se apoyen y puedan compartir una agenda que no solo será boliviana, sino latinoamericana y caribeña , acotó.

En marzo pasado el mandatario Evo Morales anunció que el país asumiría el reto de presidir la Celac el próximo año y adelantó que la agenda que impulsará Bolivia tendrá dos elementos fundamentales: integración y respeto a la soberanía de los Estados.

En este contexto, Pary definió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como un espacio de encuentro entre los países latinoamericanos y caribeños.

