Bolivia invita a Chile a dialogar sobre enclaustramiento marítimo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, instó durante una rueda de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), a resolver mediante conversaciones los asuntos pendientes entre su país y Chile.

Le dije varias veces al presidente de Chile que tenemos temas pendientes, y no los podemos dejar para las futuras generaciones, aseguró Evo Morales ante representantes de medios nacionales e internacionales.

El primer estadista de Bolivia informó que remitió un saludo a la Cámara de Diputados de Chile, que pidió a su Gobierno reabrir relaciones diplomáticas con el Estado Plurinacional, para continuar el diálogo, y lamentó que ese Ejecutivo no haya respondido.

En segundo lugar, el líder boliviano señaló que la Corte afirma que ningún tratado ha resuelto el problema del mar, y en tercero, recomienda que deben continuar las conversaciones para resolver el enclaustramiento marítimo.

