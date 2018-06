Bolivia enfrenta lucha antidrogas con dignidad

El presidente Evo Morales afirmó que Bolivia enfrenta la lucha contra el narcotráfico con dignidad y soberanía, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso y el Tráfico de Drogas.

Datos oficiales registran la existencia de 23 mil 100 hectáreas de coca, una gran disminución al compararla con las 57 mil 890 contabilizadas durante los gobiernos neoliberales.

Respecto al narcotráfico, el año pasado se realizaron más de 170 mil operativos durante los que se incautaron 300 toneladas de cocaína y 6 mil de marihuana.

A su vez, el Día Internacional contra el Tráfico ilícito y Abuso de Drogas se conmemora cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación, con el fin de alcanzar una sociedad libre de ese consumo, según la Organización de Naciones Unidas.

