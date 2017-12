Bolivia critica doble moral de Estados Unidos respecto a Honduras y Nicaragua

Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó hoy el doble rasero de Estados Unidos, que calla ante el fraude electoral en Honduras, pero sanciona al responsable del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas.

Honduras atraviesa una grave crisis política tras las elecciones presidenciales de noviembre, donde el Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador al mandatario Juan Orlando Hernández, a pesar de las insistentes denuncias de irregularidades durante el proceso.

El imperio no dice nada del fraude en Honduras, señaló el jefe de Estado boliviano en su cuenta de la red social Twitter, y denunció que ese fraude fue operado por los empleados del imperio.

Mientras Estados Unidos hace caso omiso a esos hechos de corrupción, penaliza al responsable del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, advirtió Evo

