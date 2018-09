Bolivia condena anulación de candidatura de Lula en Brasil

El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el rechazo del Tribunal Superior Electoral de Brasil a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, al considerarlo un atentado contra la democracia en el gigante sudamericano.

(…) Rechazamos esa decisión porque atenta contra la democracia y la voluntad del pueblo brasileño, escribió el mandatario Morales en su cuenta en la red social Twitter.

El Partido de los Trabajadores, ente donde milita Lula da Silva, ratificó en comunicado al líder como su opción presidencial y afirmó que continuará luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones de octubre.

Asimismo, rechazó la moción del Tribunal Superior Electoral que va en contra de la voluntad de buena parte del electorado brasileño, y de lo planteado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.