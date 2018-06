Bolivia busca comercio con China basado en respeto a particularidades

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que busca llevar a un nivel superior el comercio y la cooperación con China sobre la base del respeto a las particularidades, la complementariedad y la solidaridad.

El mandatario resaltó la importancia de los acuerdos sellados este martes para lograr tales objetivos, en especial, el relacionado con las exportaciones de productos agrícolas y completamente orgánicos como el café, carne, soya y la quinua.

Indicó que en las conversaciones con el presidente Xi Jinping y otras autoridades chinas fue abordado el tema de cómo lograr un balance comercial y un intercambio mercantil justo, respetando los estilos de trabajo de cada parte.

Morales manifestó su confianza en el gigante asiático, aseguró que es un aliado estratégico de Bolivia y siempre la acompañó en las distintas aspiraciones en materia cultural, política, social y económica.

