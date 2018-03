Bolivia alega razones para su salida al mar

En la continuación de sus alegatos para llevar a Chile a cumplir su promesa de otorgarle una salida soberana al mar, Bolivia reitera este martes su determinación de acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cualquiera que este sea.

El representante de su país ante la Organización de Naciones Unidas y co-agente de la causa marítima en La Haya, Sacha Llorenti, aseguró en La Paz a la televisión nacional que con mucho civismo, alegría y sentido patriótico, y bajo el liderazgo del presidente Evo Morales, enfrentan ese desafío.

Por su parte y convocadas por la Armada Boliviana, unidades educativas, instituciones públicas y privadas, juntas vecinales y organizaciones sociales realizan en esta jornada la marcha Marea Azul en apoyo de la demanda marítima.

La iniciativa se realizará en las capitales de departamentos, ciudades intermedias, fronterizas y rurales, donde existan unidades militares.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.