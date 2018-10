Bloqueo de Estados Unidos aumenta, pero Cuba resistirá

La embajadora de Cuba en Etiopía, Vilma Thomas, denunció el fortalecimiento del bloqueo que le impone Estados Unidos desde hace casi 6 décadas a la isla caribeña.

Las declaraciones de Thomas fueron emitidas durante una conferencia de prensa con la participación de varios medios nacionales, en el marco de la presentación del informe anual sobre las afectaciones del cerco en la sociedad cubana, y el impacto de su componente extraterritorial.

El documento titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, cubre el período comprendido entre marzo de 2000 y abril de 2017, recordó.

Allí se denuncia que la política hostil se ha recrudecido, continúa aplicándose con todo rigor, y en el lapso analizado causó pérdidas calculadas en unos 4 mil millones de dólares.

