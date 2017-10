Bloquean veto de viajes de Trump

Washington, EE.UU. – Un juez federal estadounidense bloqueó este martes el veto de viajes del presidente Donald Trump que debía aplicarse desde este miércoles para impedir, de manera indefinida, la entrada de nacionales de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad.

La prohibición también suspende la llegada a Estados Unidos de funcionarios gubernamentales venezolanos y sus familiares, y de personas de la República Popular Democrática de Corea, pero esas dos naciones no están incluidas en la decisión judicial, por lo que seguirán sujetas al veto.

El magistrado Derrick Watson emitió el dictamen en respuesta a una demanda presentada por el estado de Hawái, una mezquita de la ciudad de Honolulú, un imán y dos residentes de ese territorio con familiares en los países afectados.

El juez dijo que la nueva versión de la proscripción, dada a conocer el V24 de septiembre, claramente discrimina sobre la base de la nacionalidad.

