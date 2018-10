Avanza recuperación del turismo en Nicaragua

La recuperación del turismo en Nicaragua avanza con la llegada de visitantes extranjeros y la movilización de nacionales en el país, afectado por un fallido golpe de Estado, informa el Instituto Nicaragüense de Turismo.

La entidad reportó el traslado a diferentes destinos, ferias y festivales organizados por el gobierno en las últimas semanas, de miles de visitantes, la mayoría provenientes de Centroamérica.

El Instituto de Turismo de Nicaragua desarrollará giras internacionales, sobre todo en Europa, para promover la nación como destino turístico, en momentos en que se restablece la paz y la seguridad en el territorio, afectado por una ola de violencia perpetrada por la derecha golpista de abril a julio último.

Por otra parte, la Empresa Portuaria Nacional, informó sobre el restablecimiento de la normalidad en sus actividades, y proyectó la llegada de más de 80 cruceros en la siguiente temporada.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.