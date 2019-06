Avanza campaña de vacunación en Venezuela

Por: Elvis Gil Domínguez, desde Venezuela

La inmunización de más de 300 mil niños venezolanos como parte de la campaña de vacunación de Las Américas mejora la calidad de vida del pueblo, destacó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

El mandatario reveló que los resultados muestran indicadores de 0 al no diagnosticarse pacientes contagiados por Sarampión y Difteria desde la etapa final del mes de mayo hasta la actualidad en todo el país.

La campaña de vacunación cuenta con el respaldo del personal de enfermería del sistema de Salud bolivariano y de la cooperación médica cubana como parte del Convenio de Colaboración entre ambos países en aras de beneficiar la vida.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, reconoció a los protagonizas de la jornada de inmunización y convocó a concluirla al cierre de junio para abarcar a la totalidad de los niños.

