Autorizan a expresidente brasileño a dar entrevistas

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski, ratificó su autorización para que el expresidente Lula da Silva brinde entrevistas a los medios, rechazando así la decisión de su colega Luiz Fux, informó la prensa local.

Lewandowski consideró que Fux incurrió en vicios gravísimos y en inusuales errores, al negarle la posibilidad al exmandatario de hablar con los medios, luego de que él permitiera la semana pasada la realización de entrevistas.

Al censurar a la prensa y negar al prisionero el derecho de contacto con el mundo exterior, bajo el fundamento de que no hay previsión constitucional que se basa en el derecho del encarcelado a la concesión de entrevistas, se viola un principio básico de la ley de prensa, argumentó.

Lula ha estado en prisión desde abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes, por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gobierno.

