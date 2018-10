Aumenta la cifra de fallecidos por terremoto en Haití

La cantidad de fallecidos por los terremotos de este fin de semana en el noroeste de Haití, se elevó a 17y a 333 la de lesionados, informó la Dirección de Protección Civil.

Según el organismo, unas nueve personas perdieron la vida en Port de Paix, mientras se identificaron siete muertes en Gros Morne y otra en Saint Louis du Nord.

Jerry Chandler, director de Protección Civil, señaló que la mayoría de las lesiones fueron leves, y que los casos más graves fueron tratados por el Ministerio de Salud Pública y Población, así como la Cruz Roja, bajo la supervisión de Protección Civil.

Los heridos fueron atendidos en los hospitales regionales y los de mayor gravedad se trasladaron a otros centros según el caso, agregó Jerry Chandler al referirse a las víctimas del terremoto de 5,9 en la escala de Richter, que sacudió el noroeste de Haití.

