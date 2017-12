Auguran futura competencia contra Trump en filas republicanas

Washington, Estados unidos.- El senador republicano Jeff Flake consideró este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, puede tener competencia en las votaciones primarias del partido rojo en busca de la reelección en 2020.

De acuerdo con el legislador, un constante crítico del gobernante, si Trump pretende aspirar al segundo mandato y continúa en el mismo camino, muchos votantes irán a otro lado.

De obtener la nominación republicana, resulta probable que veamos un candidato independiente en los próximos comicios presidenciales, agregó Flake en una entrevista concedida a la cadena televisiva ABC.

A veces miras al público republicano animando, y dices son las convulsiones de un partido moribundo, expuso el senador, para quien su organización política se ha convertido en un lugar de hombres blancos mayores, y la ira y el rencor –subrayó- no forman parte de una filosofía de gobierno.

