Atentan contra candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro

El candidato presidencial de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro, sufrió este jueves un atentado con arma blanca mientras participaba en un acto de campaña en el Estado de Minas Gerais.

Bolsonaro sufrió una herida superficial en el abdomen que requirió de 6 puntos de sutura, explicó uno de los hijos del candidato, diputado estadual por Río de Janeiro.

Por su parte, la televisora Globo mostró imágenes del momento en que se produjo el ataque en la localidad de Juiz de Fora, así como del autor del mismo, identificado como Adelio Bispo de Oliveira, detenido por agentes de la Policía Federal.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión contra Bolsonaro, un candidato que en su campaña ha incentivado la violencia y la tenencia y uso de armas de fuego y que en un reciente acto de campaña, amenazó con fusilar a todos los simpatizantes del Partido de los Trabajadores.

