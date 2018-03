Asociación de Amistad Italia-Cuba celebra congreso

Con la participación de 120 delegados en representación de unos 3 500 miembros agrupados en 68 círculos de todo el país, inició en Parma, Italia, el XII de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.

Durante tres días los asistentes al encuentro realizarán un balance del trabajo desarrollado en los últimos cuatro años, y compartirán experiencias y elegirán la nueva directiva.

Una delegación encabezada por el primer vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Elio Gámez, e integrada además por la responsable de área y especialista para Italia, Adriana Pino, participa en la reunión, la cual tiene como sede el hotel CDH Parma y Congressi.

Se abordarán temas relacionados con política, estatutos, organización, inscripciones y solidaridad, comunicación y la electoral, en las cuales trabajarán los delegados.

