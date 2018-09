Asegura Evo Morales garantías en las inversiones públicas de Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que el gobierno continuará con las inversiones públicas, sobre todo en proyectos de riego y agua, en pos de garantizar el desarrollo y auge económico del país.

Durante el acto de entrega de la escuela Felipe Leonor Rivero, de la localidad de Yacuses, en el departamento de Santa Cruz, Morales aseguró que el Estado seguirá con el plan de inversión pública para mejorar la condición de vida de los bolivianos.

Precisó que este año se invertirán 8 000 millones de dólares en todo el país, lo cual hoy es una realidad gracias a la lucha y unidad del pueblo.

Asimismo, Morales comentó que los logros alcanzados durante estos años de gestión han sido posibles luego de la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de las empresas estratégicas de Bolivia.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.