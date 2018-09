Artistas coreanos campeones mundiales de Artes Circences

Prensa Latina informa que artistas de la República Popular Democrática de Corea se proclamaron campeones del Festival Mundial del Arte Circense 2018 de Moscú.

Refiere la información que en total sumaron tres premios áureos, el Idol de Oro, el máximo del Festival, otro otorgado por el público, y un tercero denominado información masiva, publicó la Agencia Central de Noticias de Corea Democrática.

El equipo ejecutó una acrobacia corporal de gran complejidad, denominada Equilibrismo sobre la vara de metal, liderada por Kim Kang-Chol, cuyo acto es protagonizado por ocho acróbatas que utilizan una lanzadera ordinaria para catapultar a dos gimnastas a más de seis metros de altura.

En el evento, efectuado en Moscú, participaron más de 130 acróbatas provenientes de trece países, entre ellos China, Alemania, Francia, España, Rumania, Perú, Rusia, y de Corea del Norte.

