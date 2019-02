Arriban a Venezuela toneladas de medicinas desde Cuba y China

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó hoy la llegada de 933 toneladas de medicinas y materiales médicos procedentes de Cuba, China, la Organización Panamericana de la Salud y algunas compras directas.

Desde el puerto de la Guaira, estado de Vargas, el titular precisó que la carga suma 64 contenedores, que periódicamente ingresan al país sudamericano con insumos, a pesar de la guerra económica realizada en el exterior al Ejecutivo bolivariano.

Igualmente, agregó que la carga contiene de medicamentos: entre anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, analgésicos, protectores gástricos y soluciones fisiológicas.

Según Alvarado la inversión es de aproximadamente 25 millones de euros.

