Arremeten contra Trump en conferencia sobre la libertad de prensa

La abogada de derechos humanos Amal Clooney arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia internacional sobre la libertad de prensa que se celebra en Londres.

La retórica utilizada por el líder de la democracia más poderosa del mundo, está contribuyendo al declive de la libertad de prensa a nivel global, advirtió la esposa del actor George Clooney, al intervenir en el evento organizado por los gobiernos del Reino Unido y Canadá

Designada a principios de año como enviada especial de la cancillería británica para la libertad de prensa, Clooney consideró que esa tendencia podría revertirse si otros asumen un fuerte liderazgo, o de lo contrario, advirtió, la democracia no sobrevivirá.

Durante la apertura del evento que reúne a periodistas, académicos y políticos de un centenar de países, la conocida activista también acusó Trump de vilipendiar a la prensa.

