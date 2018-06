Arrecia el acoso a Venezuela

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este miércoles manejos de Estados Unidos, España, Colombia y otros gobiernos de Latinoamérica contra su país para socavar la Revolución bolivariana.

Cabello vinculó esos intentos con los de organizaciones no gubernamentales venezolanas de estafar a políticos opositores con la excusa de que gracias a sus acciones fueron liberados los ciudadanos implicados en actividades de violencia política.

Las últimas 43 personas vinculadas a esos hechos recibieron medidas cautelares este miércoles, como parte del proceso de reconciliación nacional convocado por el presidente Nicolás Maduro.

La presidenta de la Comisión para la Verdad, Justicia y Paz, Delcy Rodríguez, anunció que con ese grupo concluyó la etapa de trabajo que en los pasados seis meses favoreció a más de 200 personas implicadas en tales acciones.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.