Arreaza destaca solidaridad con Venezuela

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó el valor de la solidaridad de los pueblos con su país ante las agresiones de los ejes imperiales de poder, liderados por Estados Unidos.

Al intervenir en el encuentro mundial de apoyo Todos Somos Venezuela, en Caracas, el ministro agradeció la presencia de unos 300 delegados extranjeros, y subrayó su importancia cuando Washington arrecia los intentos de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Arreaza recordó que los planes desestabilizadores contra Venezuela arreciaron el año pasado con la promoción de la violencia por sectores de la extrema derecha, propósito frustrado por la coherencia y la postura de paz del gobernante venezolano.

En este contexto, el Consejo Nacional Electoral informó que hay cinco candidatos para los próximos comicios presidenciales del 20 de mayo, incluido el actual mandatario Nicolás Maduro, aspirante a la reelección.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.