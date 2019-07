Arranca hoy en Venezuela el XXV Foro de Sao Paulo

Caracas, Venezuela. – Desde hoy Venezuela reúne a representantes de la izquierda mundial en el XXV Foro de Sao Paulo, desde donde defenderán la soberanía de los pueblos ante los ataques de las potencias hegemónicas.

La cita contribuirá a fortalecer alianzas en favor de un plan de lucha para los movimientos sociales y a garantizar su éxito han contribuido los partidos que integran el Gran Polo Patriótico de Venezuela.

Los organizadores del evento adelantaron que este devendrá escenario de denuncia de las agresiones de todo tipo de Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, y también de la marcha del proceso de diálogo entre los principales actores políticos venezolanos.

El Foro presentará las contradicciones del denominado Grupo de Lima y de las amenazas de invasión militar de Estados Unidos contra el país anfitrión con respecto a la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz.

