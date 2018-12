Argentina: pensiones para pagar deuda

Un día después de la Navidad, el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial una resolución que establece la emisión de Letras del Tesoro por más de 2 mil millones de dólares.

Estas serán suscriptas directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo descentralizado responsable del pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Es decir, que se tomará el dinero de esa dependencia para garantizar fondos al Ejecutivo, que los destinará, tal como informan diversos medios locales, a pagar servicios de deuda y resolver gastos operativos, lo cual sin dudas traerá consigo un fuerte movimiento de descontento popular.

Estos títulos públicos tienen como fecha de emisión esta jornada, y vencen dentro de un año, apenas unos días después de que asuma un nuevo Gobierno en la nación sudamericana.

