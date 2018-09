En Argentina paro nacional encabezado por centrales obreras

El efecto del paro nacional encabezado por las principales centrales obreras argentinas se siente en todo el país donde las calles permanecen casi desiertas en tanto el gremio de trabajadores estatales anunció más medidas de fuerza.

Muchos servicios están cerrados y en diversas partes de Buenos Aires hay grupos de manifestantes como en el emblemático Obelisco para hacer sentir una protesta iniciada este lunes y que cobra más intensidad.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, adelantó que la semana entrante acamparán durante 5 días frente al Congreso para rechazar la propuesta de presupuesto de 2019 del Gobierno.

El dirigente sostuvo que el plan de lucha no es solo en contra de la política de Mauricio Macri sino que, también, quieren proponer una perspectiva de agenda económica social que tenga que ver con el trabajo y soberanía.

