Argentina detenida por huelga general

Buenos Aires, Argentina. – Medios de prensa divulgan el éxito obtenido por la huelga general protagonizada por los trabajadores argentinos en contra de las medidas neoliberales y del endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.

La huelga en Argentina fue convocada por la Confederación General del Trabajo y tiene efectos en diversos sectores, entre ellos el servicio aeronáutico, el metro y los taxis; así como los hospitales, escuelas y bancos, quedando el país paralizado.

La protesta que contó con gran apoyo en todos los sectores sociales, se enfrenta a la política neoliberal defendida y aplicada por el gobierno de Mauricio Macri, quien hace unos días pacto un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para endeudar al país y aplicar un paquete de medias restrictivas.

Esta es la mayor huelga que ha tenido que enfrentar el gobierno de Macri, el cual va perdiendo apoyo en la mayoría de la población, segun reflejan encuestas de opinión

