Argentina desintegra ocho ministerios

Con el fin de reducir el déficit fiscal para enfrentar la emergencia económica, el mandatario argentino, Mauricio Macri, convirtió ocho ministerios en secretarías, y mandó a la calle a miles de trabajadores.

De ese modo, Macri pretende recortar el gasto en el Estado para combatir el déficit y amortiguar la estrepitosa caída del peso con una megadevaluación cuyo impacto ya comenzó a sentirse en los mercados.

La policía de Nicaragua informó sobre la captura de casi un centenar de delincuentes como parte de las acciones para restablecer la seguridad en el país, tras la ola de violencia y el fallido golpe de Estado.

Durante el último mes la fuerza del orden capturó a cientos de delincuentes, miembros y cabecillas de agrupaciones terroristas relacionados con la intentona golpista que provocó la muerte de 198 personas, conforme a cifras del Gobierno.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.