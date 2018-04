Argentina conmemora aniversario de la Guerra de las Malvinas

Los argentinos, en un nuevo reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, territorio ?usurpado por el Reino Unido desde 1833, rememoran otro ?aniversario de la guerra que dejó 649 patriotas muertos y gran número de heridos.?

Al cumplirse este lunes 36 años de ese suceso, y en un grito permanente por recuperar ese territorio, desde este domingo comenzaron los homenajes.

Los familiares de los caídos en las Malvinas y el pueblo en general rememoran el día en que las Fuerzas Armadas recuperaron momentáneamente la soberanía de las islas a través de la Operación Rosario.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se montó el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, se realizaron varias actividades para recordar a los caídos en el conflicto bélico de 1982 y homenajear a los veteranos y excombatientes.

