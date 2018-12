Aprueban Ley de Presupuesto de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la Cámara de Diputados por aprobar la Ley de Presupuesto después de un arduo debate que terminó este lunes.

El mandatario mostró su entusiasmo porque de esa manera se aprueban los recursos para los planes de desarrollo, como los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico.

El gobierno mexicano tiene 18 acciones sociales que incluyen salud, educación, programas de becas, empleos para los jóvenes, aumento de las jubilaciones y del salario mínimo, cuyo financiamiento está reflejado en la ley de gastos federales aprobada por el congreso.

López Obrador resaltó la necesidad de que los diputados aprobaran también las propuestas de modificación de la constitución de la República para poder iniciar la creación de la Guardia Nacional, pieza clave en su plan de seguridad y la lucha contra la corrupción y la violencia.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.