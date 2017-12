Aprueban en Venezuela Ley de Inversión Extranjera

Caracas, Venezuela.- Este jueves se debatió en sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) la Ley de Inversión Extranjera, la cual resultó aprobada por la plenaria del Poder Originario, informó la presidenta de esta instancia Delcy Rodríguez.

A través de su cuenta oficial en Twitter de Delcy Rodríguez @DrodriguezVen, escribió “Hemos aprobado Ley de Inversión Extranjera Productiva propuesta por el Presidente Nicolás Maduro para el desarrollo de la Venezuela Potencia”.

El planteamiento fue dirigido en la sesión de este jueves por el vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo, quien destacó que “esta ley que prevé y garantiza la integridad territorial, la soberanía e independencia de la patria”.

Esta ley de Inversión Extranjera permitirá el ingreso de las dividas de otras fuentes no petroleras y además implica la revisión de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, de Precios Justos y la de Ordenamiento Territorial que propone zonas especiales de desarrollo. Así lo explicó Soteldo.

El pasado 7 de septiembre, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó en la (ANC) un conjunto de 8 leyes dirigidas a enfrentar sistemáticamente las principales amenazas y fuentes de distorsión provocadas por la ofensiva del capital contra el pueblo venezolano.

Entre ellas estuvo la Ley para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera en Venezuela, para esto detalló, en ese entonces, que la ley buscará dinamizar la atracción de las divisas extranjeras, para que las mismas contribuyan con el desarrollo de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana y permitirá mejorar las condiciones para empresas extranjeras que deseen invertir en Venezuela, bajo un esquema de cooperación y beneficio mutuo. (VTV)

