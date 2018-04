Aprueban decreto sobre criptomoneda venezolana

Caracas, República Bolivariana de Venezuela.- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó, este miércoles, el decreto del petro y otros activos digitales, dirigido a establecer las bases para el uso de esos mecanismos alternativos en la actividad financiera y comercial.

La presidenta del foro plenipotenciario, Delcy Rodríguez, destacó la importancia del petro al señalar que la normativa permitirá a la criptomoneda consolidar el desarrollo del país.

El decreto constituyente estableció que con el lanzamiento del criptoactivo se busca promover una economía digital independiente, transparente y abierta a la participación de los ciudadanos, sobre la base de sus riquezas minerales e hidrocarburos.

La protección del consumidor que garantiza la preservación de la estabilidad financiera, la prevención de operaciones ilícitas y la seguridad tecnológica fueron otros de los principios rectores del mandato aprobado por el organismo bolivariano.

