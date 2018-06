Aprueba Senado de EEUU enmienda sobre comercio agrícola con #Cuba

Washington, EE.UU.- El Senado norteamericano aprobó este jueves el proyecto de Ley Agrícola 2018 que incluye una enmienda bipartidista destinada a emplear programas de promoción para aumentar el acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses .

Una de las autoras de esa iniciativa, la senadora demócrata Heidi Heitkamp, celebró en su cuenta de la red social Twitter la inclusión de ese acápite en la propuesta legislativa que recibió 86 votos a favor y 11 en contra.

Cuba es un mercado natural para los agricultores de Dakota del Norte con productos de cosecha propia como frijoles, guisantes y lentejas comestibles, escribió la legisladora por ese estado.

Mi enmienda junto al senador republicano John Boozman para aumentar el acceso al mercado de Cuba para los productos agrícolas cultivados en Estados Unidos se incluyó en la Ley Agrícola, destacó en el servicio de microblogging.

Además, a través de un comunicado, precisó que ese acápite permitirá al Departamento de Agricultura (USDA) utilizar sus programas de desarrollo para crear, expandir y mantener un fuerte mercado cubano de exportación, sin costo adicional para los contribuyentes norteamericanos .

Este cambio en la política del USDA proporcionaría un alivio necesario ante los bajos precios de los productos básicos en Estados Unidos, al fomentar una relación comercial nueva y confiable, impulsar los ingresos de las exportaciones agrícolas y aumentar su volumen, agregó la declaración.

Según el texto, la medida se basa en los esfuerzos de Heitkamp por impulsar el comercio con Cuba desde 2015, cuando presentó por primera vez una propuesta para levantar la prohibición que impide a bancos privados y compañías ofrecer créditos para las ventas agrícolas a la isla.

La enmienda se incluyó en el proyecto de ley, que ahora deberá conciliarse con uno de la Cámara de Representantes, a pesar de los intentos del senador republicano Marco Rubio de bloquear la iniciativa.

Este miércoles el legislador de Florida, habitual opositor a cualquier tipo de acercamiento a la nación caribeña, escribió en Twitter que estaba decidido a frenar la adición de cambios a la Ley Agrícola 2018 hasta que se aceptara una enmienda de su colega Ted Cruz o una de su propia autoría.

La de Cruz llamaba a evitar el uso de dinero de los contribuyentes para promociones en Cuba, mientras la de Rubio codificaría una orden ejecutiva que prohíbe el empleo de ese tipo de fondos en negocios que según el senador pertenecen a militares de la isla.

Tal postura reproducen la retórica empleada por el presidente Donald Trump hace poco más de un año al anunciar un cambio de política hacia Cuba, en cuya concepción Rubio jugó un papel protagónico y que dio marcha atrás a muchos aspectos del acercamiento iniciado por ambas naciones a finales de 2014.

Finalmente el miembro de la Cámara Alta anunció hoy que el Senado adoptó su disposición para evitar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se empleen en la promoción de exportaciones en el país vecino.

De acuerdo con el portal digital Politico, Heitkamp debió cambiar parte de su enmienda y darle discreción al USAD para implementar fondos en línea con la postura de la administración Trump sobre Cuba.

