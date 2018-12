Apoyo a candidatura de evo en Bolivia

Las organizaciones sociales de Bolivia respaldarán nuevamente la candidatura presidencial del actual presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, durante una movilización que se realizará el próximo 18 de diciembre en la ciudad de Cochabamba.

Será una reunión multitudinaria del pueblo en apoyo a nuestros líderes, dijo la diputada boliviana Betty Yañiquez, al tiempo que resaltó que la marcha también servirá para rechazar los actos violentos perpetrados contra instituciones estatales.

Asimismo, señaló que las fuerzas opositoras pretenden tergiversar la realidad del pueblo boliviano y deshabilitar la postulación del binomio Morales- Linera, a pesar de que sus candidaturas cumplen con lo establecido por la Constitución.

Varios sectores de trabajadores, mineros, campesinos y organizaciones sociales y políticas confirmaron su apoyo a la reelección de la dupla del Movimiento al Socialismo.

