Anuncian previsiones económicas para 2018

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revisó al alza sus previsiones de crecimiento económico mundial para este año y el próximo, que fijó en el 3,9 por ciento para ambos períodos.

En su informe, la entidad que agrupa a 35 países de los cinco continentes para coordinar sus políticas económicas, menciona a varios de ellos que se verán beneficiados por esa tendencia.

Incluye a los del Grupo de los 7 países más industrializados, a la mayoría de los integrantes del Grupo de los 20, que abarca a los industrializados y los emergentes, y a varios latinoamericanos, entre ellos México, Brasil y Argentina.

Al reporte advierte, sin embargo, sobre el peligro del proteccionismo encarnado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su anuncio de que elevará los impuestos aduaneros a las importaciones de acero, en un 25 por ciento, y de aluminio, en 10.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.