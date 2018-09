Anuncia Rusia adopción de medidas ante derribo de avión

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado las medidas que adoptará para reforzar las posibilidades de combate del sistema de defensa antiaérea sirio, después del derribo de un avión ruso Il-20 con 15 militares a bordo.

El derribo nos obliga a dar respuestas dirigidas a aumentar la seguridad de los militares rusos que cumplen tareas de lucha contra el terrorismo internacional declaró en un comunicado el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

Proximamente, Rusia entregará a las Fuerzas Armadas de Siria el sistema de misiles antiaéreos S-300, el cual es capaz de interceptar misiles a una distancia superior a 200 kilómetros e impactar a la vez en varios blancos aéreos.

Estamos convencidos de que la implementación de tales medidas enfriará las cabezas calientes y les detendrá de cometer acciones irreflexivas que amenacen a nuestros militares confirmó el ministro ruso.

