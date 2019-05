Anuncia Estados Unidos nuevas sanciones contra Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que impondrá medidas restrictivas a dos compañías navieras y a dos buques petroleros que transportaban crudo a Cuba, para incrementar la presión en contra del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El secretario de Hacienda, Steven Mnuchin, afirmó en un comunicado que tanto los servicios militares como de Inteligencia de Venezuela, y quienes apoyen a Maduro, sufrirán graves consecuencias.

Las dos navieras, sancionadas tienen su base en las Islas Marshall, ubicadas en el océano Pacífico y en Liberia, en la costa oeste de África.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que impondrá un embargo total si La Habana continúa apoyando militarmente al Gobierno de Maduro; por su parte, Cuba denuncia que se trata de una peligrosa escalada agresiva con la finalidad de generar conflictos en la región.

