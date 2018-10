Anulan indulto al dictador Fujimori

Lima, Perú. – El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú anuló este miércoles el indulto humanitario al dictador Alberto Fujimori y emitió órdenes para su ubicación y captura.

La anulación del indulto fue solicitada por los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ante lo cual, el juez Hugo Nuñez Julca declaró procedente el pedido y Fujimori deberá ser reingresado a prisión.

El dictador peruano, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, fue indultado el pasado 24 de diciembre por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien recibió favores políticos a cambio, situación que precipitó su posterior dimisión.

Fujimori es acusado de las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992, cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de dos personas.

